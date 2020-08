Ora è ufficiale: Fofana al Lens (Di martedì 18 agosto 2020) Dopo le indiscrezioni, è arrivata l’ufficialità anche da parte dell’Udinese: Fofana saluta il Friuli e vola in Francia, dove vestirà la maglia del Lens. Decisiva per il trasferimento a titolo definitivo la volontà del giocatore, alla quale non si è opposta la società bianconera che ha salutato il calciatore con un comunicato: “Hai sempre lottato per i nostri colori, Mercì Fofana”. Foto: Instagram personale L'articolo Ora è ufficiale: Fofana al Lens proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

giornalettismo : L'avvocato del ragazzo bloccato al collo da un poliziotto a #Vicenza ha parlato con Giornalettismo. Tutto è parti… - MauriNewWorld : RT @marcomerlino19: @92_Alessandro_ @wham173 @ElvioVDeMatteis @mitsouko1 @Valori_it PARLIAMONE TUTTI, è una strada praticamente DESERTA!… - RetweetPalermo : RT @blogsicilia: Boscaglia è il nuovo allenatore del Palermo F.C., ora è ufficiale - - sportli26181512 : Udinese, UFFICIALE l'addio di Fofana: 'Avevo tante richieste, ma volevo il Lens'. I dettagli: Ora è ufficiale: Seko… - filippo898 : RT @blogsicilia: Boscaglia è il nuovo allenatore del Palermo F.C., ora è ufficiale - -

Ultime Notizie dalla rete : Ora ufficiale Curtatone, ora è ufficiale: Nicola Andreella è il terzo candidato sindaco La Voce di Mantova Calciomercato Napoli, UFFICIALE: tris di rinnovi per Gattuso

Il prolungamento di contratto dei tre giocatori era nell’aria da tempo, ma ora è ufficiale. I tre azzurri si sono conquistati il rinnovo sul campo da gioco, disputando una grande stagione. In ...

Wiko Y81 ufficiale: "finalmente" il notch. In Italia a 109 euro

Wiko Y81 è ufficiale: il nuovo smartphone di fascia bassa va a sostituire ... Y81 condivide con Y80 il quantitativo di RAM - 2GB - ma raddoppia la memoria interna, ora di 32GB espandibili tramite slot ...

Il prolungamento di contratto dei tre giocatori era nell’aria da tempo, ma ora è ufficiale. I tre azzurri si sono conquistati il rinnovo sul campo da gioco, disputando una grande stagione. In ...Wiko Y81 è ufficiale: il nuovo smartphone di fascia bassa va a sostituire ... Y81 condivide con Y80 il quantitativo di RAM - 2GB - ma raddoppia la memoria interna, ora di 32GB espandibili tramite slot ...