Napoli, il bollettino del Comune preoccupa: 37 casi in più in quattro giorni (Di martedì 18 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Secondo quanto emerge dall’ultimo bollettino bisettimanale diffuso dal Comune di Napoli, sono 121 i positivi al coronavirus residente in città. In soli quattro giorni sono stati quindi registrati 37 casi in più. I ricoverati in ospedale sono 23 e di questi soltanto uno è in terapia intensiva. Le restanti persone sono in isolamento domiciliare. Resta invece sul segno “zero” la casella dei decessi. Il prossimo bollettino sarà diffuso, come di consueto, venerdì 21 agosto. L'articolo Napoli, il bollettino del Comune preoccupa: 37 casi in più in ... Leggi su anteprima24

