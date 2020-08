Mascara trasparente in estate: tutti i pro e la ricetta fai da te! (Di martedì 18 agosto 2020) Il Mascara trasparente in estate è un vero prodotto beauty a cui non potrete più rinunciare; da sfoggiare in spiaggia per avere ciglia e sopracciglia sempre in ordine e uno sguardo profondo e naturale. Ideale per chi punta su un look semplice ma curato, effetto acqua e sapone. Curiose di scoprire tutti i pro e i contro nell’utilizzarlo? Allora eccovi alcuni piccoli preziosi consigli beauty! Perché usarlo? tutti i pro Si potrebbe pensare che il Mascara trasparente non doni profondità allo sguardo come quello nero. Ma, non è così! Anche se privo di colore, ha la stessa funzione del gel sopracciglia, fissa e mantiene le ciglia perfettamente in ordine. Alcuni hanno anche una funzione curativa, altri fanno da base come dei ... Leggi su pianetadonne.blog

Ultime Notizie dalla rete : Mascara trasparente Mascara trasparente in estate: tutti i pro e la ricetta fai da te! NonSoloRiciclo Georgina Rodriguez si trucca allo specchio: lingerie trasparente e lato B in primo piano

in primo piano, Instagram in delirio per lo scatto da capogiro della compagna di Cristiano Ronaldo. Georgina Rodriguez in lingerie trasparente davanti allo specchio: lato B in primo piano e fan in del ...

in primo piano, Instagram in delirio per lo scatto da capogiro della compagna di Cristiano Ronaldo. Georgina Rodriguez in lingerie trasparente davanti allo specchio: lato B in primo piano e fan in del ...