Mario Draghi al Meeting di Rimini: "I sussidi finiscono, ai giovani bisogna dare di più" (Di martedì 18 agosto 2020) “Quando la fiducia tornava a consolidarsi e con essa la ripresa economica, siamo stati colpiti ancor più duramente dall’esplosione della pandemia: essa minaccia non solo l’economia, ma anche il tessuto della nostra società, così come l’abbiamo finora conosciuta; diffonde incertezza, penalizza l’occupazione, paralizza i consumi e gli investimenti”. Lo ha detto Mario Draghi al Meeting per l’amicizia fra i popoli a Rimini.“In questo susseguirsi di crisi i sussidi che vengono ovunque distribuiti sono una prima forma di vicinanza della società a coloro che sono più colpiti, specialmente a coloro che hanno tante volte provato a reagire. I sussidi servono a sopravvivere, a ... Leggi su huffingtonpost

Il Meeting di Rimini 2020 comincia domani, ma sarà un meeting "speciale", molto diverso dal solito. Per evidenti ragioni l'iniziativa organizzata da 40 anni da Comunione e Liberazione non potrà essere ...

