Mare, studio del Cnr: nei coralli si accumulano inquinanti (Di martedì 18 agosto 2020) Uno studio condotto in collaborazione tra l’Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Irbim) e l’Universita’ di Bologna (Unibo) ha identificato un accumulo di idrocarburi policiclici aromatici, inquinanti dannosi, nei tessuti e nelle alghe simbionti del corallo mediterraneo Balanophyllia europaea. Lo studio e’ stato realizzato nell’ambito del dottorato internazionale congiunto Cnr-Unibo in “Tecnologie innovative e uso sostenibile delle risorse di pesca e biologiche del Mediterraneo” e delle attivita’ di ricerca del Fano Marine Center – Centro di ricerca sulla biodiversita’, risorse e biotecnologie marine. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Science of the total environment. “Gli idrocarburi ... Leggi su ildenaro

