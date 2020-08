Il direttore scolastico regionale: «In Liguria mancano ancora mille insegnanti. Ma per non dividere le classi servono aule» (Di martedì 18 agosto 2020) Ettore Acerra Il direttore scolastico regionale alle prese con nuovi spazi da trovare per la riapertura dell’anno Leggi su ilsecoloxix

FabrizioSigolo : @SimoneGai Nel 1978 se la maestra non ti prendeva a ceffoni mia madre andava dal direttore scolastico a litigare pe… - theciosaz : @Iclarkrav Io me lo vedo il direttore scolastico con due positivi verso l’immacolata. Secondo me la@fanno saltare col tritolo - andmar76 : @NonVaccinato Mi riterrei autorizzato da genitore di prendere a calci in faccia direttore, insegnanti e personale scolastico... - dk768 : @AzzolinaLucia Infrazione / Effrazione... Il candidato direttore scolastico spieghi la differenza dei termini, atte… -

Ultime Notizie dalla rete : direttore scolastico Il direttore scolastico regionale: «In Liguria mancano ancora mille insegnanti. Ma per non dividere le classi servono aule» Il Secolo XIX Scuola, ad Ancona più di 150 alunni senza aule. Corsa contro il tempo

Il condizionale è d’obbligo perché di fatto negli istituti scolastici di ogni ordine e grado i problemi ... i comprensivi sono 8), il team di lavoro formato dal Comune, dai direttori degli istituti ...

Test ai prof, l’Ausl scrive ai medici di famiglia

Stefano Versari, direttore dell’Ufficio scolastico regionale, si rivolge agli insegnanti e al personale tecnico-amministrativo: "L’auspicio è che ci sia la più ampia adesione al test, che è volontario ...

Il condizionale è d’obbligo perché di fatto negli istituti scolastici di ogni ordine e grado i problemi ... i comprensivi sono 8), il team di lavoro formato dal Comune, dai direttori degli istituti ...Stefano Versari, direttore dell’Ufficio scolastico regionale, si rivolge agli insegnanti e al personale tecnico-amministrativo: "L’auspicio è che ci sia la più ampia adesione al test, che è volontario ...