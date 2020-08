I documenti segreti della Cia sul caso Ilaria Alpi (Di martedì 18 agosto 2020) L'Espresso ha ottenuto i rapporti inediti americani sul periodo in cui in Somalia fu uccisa la giornalista. Si parla di un’azienda molto pericolosa e di trafficanti italianiIlaria Alpi, cronaca di un omicidio senza verità " Ilaria Alpi e l'importanza di cercare ancora " Leggi su espresso.repubblica

sasy_1996 : @robersperanza Documenti segreti, bollettini giornalieri, virologi confusi, giornalisti leccaculo, articoli sputtan… - MagriGianluigi : #PonteMorandi Tutti a riempirsi la bocca di retorica, ma non ho capito se va avanti il processo ai responsabili deg… - soteros1 : RT @Musso___: Poi nei documenti segreti ... non c’è scritto un casso. Già lo spiegava la FAZ ?? ?? La verità è che Bce non ha risposto ?? Meg… - soteros1 : RT @Musso___: Se basta una autocertificazione motivata con documenti segreti e, nel caso della autocertificazione di Bundesbank, addirittur… - AnnabelGSLT : RT @CarismayValor: @Musso___ @Lantidiplomatic @giuseppe_masala Dico questo perche uno si rende conto che tutto il progetto 'europeo', la gi… -

Ultime Notizie dalla rete : documenti segreti I documenti segreti della Cia sul caso Ilaria Alpi L'Espresso I documenti segreti della Cia sul caso Ilaria Alpi

Ilaria Alpi Trentadue pagine, dodici documenti classificati “Secret ... Traffici di armi, società della cooperazione italiana, alleanze segrete. Mogadiscio, 1994. La sconfitta della missione ...

Dalla Russia potrebbe arrivare un nuovo pericoloso malware. Allarme da Fbi e Nsa

Occidente sotto attacco informatico e non è la simulazione di un videogame. E’ scesa in campo l’Unità 26165 dell’85mo Reparto per i Servizi Speciali, ovvero il braccio armato del Direttorato Generale ...

Ilaria Alpi Trentadue pagine, dodici documenti classificati “Secret ... Traffici di armi, società della cooperazione italiana, alleanze segrete. Mogadiscio, 1994. La sconfitta della missione ...Occidente sotto attacco informatico e non è la simulazione di un videogame. E’ scesa in campo l’Unità 26165 dell’85mo Reparto per i Servizi Speciali, ovvero il braccio armato del Direttorato Generale ...