Goccioline di coronavirus vive e infettive isolate nell’aria: la prova in un nuovo studio (Di martedì 18 agosto 2020) Secondo molti esperti l’aerosol disperso ha un ruolo significativo nella diffusione della malattia, ma per la prima volta è stato dimostrato che il virus campionato è infettivo Leggi su corriere

Sono 197 i nuovi contagi da coronavirus computati nelle ultime 24 ore in Svizzera ... Poiché il virus si diffonde attraverso goccioline - ad esempio quando le persone contagiate tossiscono e ...Il gruppo di studio americano è riuscito a isolare virus vivi da goccioline di aerosol in una stanza con pazienti ricoverati per Covid-19 a una distanza tra i due e i quattro metri da loro, ben oltre ...