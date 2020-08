Giffoni Valle Piana, idraulico tenta omicidio a colpi di…tubo (Di martedì 18 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGiffoni Valle Piana (Sa) – Non è in pericolo immediato di vita il cinquantaquattrenne di Giffoni Valle Piana ricoverato all’ospedale di Salerno nella serata di ieri. L’uomo è stato colpito al capo con un tubo in ferro da un quarantenne, B.A. anche lui del centro picentino, al termine di una lite i cui motivi sono ancora da chiarire. Secondo i Carabinieri della locale stazione, che indagano sull’accaduto, ci sarebbe qualche vicenda pregressa tra i due. In ogni caso, ieri sera, la discussione è degenerata portando l’idraulico a colpire l’altra persona procurandole diverse fratture al volto ed un trauma cranico. Il quarantatreenne è stato tratto ... Leggi su anteprima24

radioalfa : Violenta lite a Giffoni Valle Piana, arrestato 43enne per tentato omicidio - VoceDiStrada : Giffoni Valle Piana, riqualificazione Coemeterium: in arrivo 148mila euro - salernonotizie : Giffoni Valle piange Marco Carpinelli: addio al sindacalista di tante battaglie - pazzixmaterazzi : #Samueliscoming ?? @ Giffoni Valle Piana - sinapsinews : CREATIVITÀ E IMPRENDITORIA GIOVANILE, ARRIVA LA 6a EDIZIONE DI NEXT GENERATION DI GIFFONI INNOVATION HUB - A Giffon… -

Ultime Notizie dalla rete : Giffoni Valle I leader dell’economia si confrontano con i giovani a Giffoni Valle Piana Wall Street Italia Mashaa: un corto ai tempi del Covid, nato dai talenti africani

Il 19 agosto a Giffoni Valle Piana verrà presentato il cortometraggio scritto, diretto e interpretato da giovani kenioti del Dagoretti Film Centre. L'opera “Mashaa” nasce dalla collaborazione tra ...

Giffoni Film Festival, al via la 50esima edizione

ed il sindaco di Giffoni Valle Piana, Antonio Giuliano. Alle 11, nella Sala Truffaut, sarà proiettato il docu-video «Giffoni, una bella storia italiana», racconto dei primi cinquant’anni del ...

Il 19 agosto a Giffoni Valle Piana verrà presentato il cortometraggio scritto, diretto e interpretato da giovani kenioti del Dagoretti Film Centre. L'opera “Mashaa” nasce dalla collaborazione tra ...ed il sindaco di Giffoni Valle Piana, Antonio Giuliano. Alle 11, nella Sala Truffaut, sarà proiettato il docu-video «Giffoni, una bella storia italiana», racconto dei primi cinquant’anni del ...