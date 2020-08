Gerry Scotti: le stampelle e l’infortunio di metà luglio, parla il conduttore (Di martedì 18 agosto 2020) Gerry Scotti a ruota libera. Il popolare conduttore si è raccontato in una lunga intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, svelando la sua estate particolare (come quella di tutti gli italiani che sono alle prese con il post lockdown e l’emergenza coronavirus). Gerry fa parte di coloro che anche in quarantena non si sono … L'articolo Gerry Scotti: le stampelle e l’infortunio di metà luglio, parla il conduttore proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

zakuurido : RT @latiziabionda_: RAGA AIUTO CHE COSA HO CREATO MATCHANDO GERRY SCOTTI CON SHREK - vxrtigini : RT @latiziabionda_: RAGA AIUTO CHE COSA HO CREATO MATCHANDO GERRY SCOTTI CON SHREK - LaneveDiletta : RT @latiziabionda_: RAGA AIUTO CHE COSA HO CREATO MATCHANDO GERRY SCOTTI CON SHREK - alice_buoso : RT @latiziabionda_: RAGA AIUTO CHE COSA HO CREATO MATCHANDO GERRY SCOTTI CON SHREK - MadamaButterfl8 : RT @latiziabionda_: RAGA AIUTO CHE COSA HO CREATO MATCHANDO GERRY SCOTTI CON SHREK -

Ultime Notizie dalla rete : Gerry Scotti Gerry Scotti: le stampelle e l’infortunio di metà luglio, parla il conduttore Gossip e Tv Gerry Scotti: le stampelle e l’infortunio di metà luglio, parla il conduttore

Gerry Scotti a ruota libera. Il popolare conduttore si è raccontato in una lunga intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, svelando la sua estate particolare (come quella di tutti gli italiani ...

Quando Gerry Scotti si emozionò nel ricordo del papà scomparso

Tra i momenti più toccanti della stagione di "Chi vuol essere milionario?" c'è stato sicuramente quello andato in onda mercoledì 4 marzo, con Gerry Scotti in lacrime per via di un aneddoto raccontato ...

Gerry Scotti a ruota libera. Il popolare conduttore si è raccontato in una lunga intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, svelando la sua estate particolare (come quella di tutti gli italiani ...Tra i momenti più toccanti della stagione di "Chi vuol essere milionario?" c'è stato sicuramente quello andato in onda mercoledì 4 marzo, con Gerry Scotti in lacrime per via di un aneddoto raccontato ...