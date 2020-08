"Ero in una spiaggia nudista quando all'improvviso è arrivato Conte". Oltre la perversione: e Olivia che dice? (Di martedì 18 agosto 2020) Un amore proibito per Giuseppe Conte. Sarà il ciuffo, sarà la pochette o più semplicemente il fatto che causa lockdown e quarantena per 3 mesi non si sia visto in giro che il presidente del Consiglio, sta di fatto che in rete è maturata una passione perversa e un po' sadomaso per l'avvocato di Foggia. "Le bimbe di Conte" sono il suo fanclub virtuale, una comunità che si riunisce quotidianamente per tessere le lodi (fisiche) del premier e fantasticare sulle sue doti (amorose). Sul Giornale, Massimiliano Parente ha fornito una raccolta dei racconti a sfondo erotico che queste anonime ammiratrici hanno vergato in onore di Conte, tutti dalle parti di 50 sfumature di grigio. (anzi, 50 sfumature di decreto, come il titolo di uno di questi piccoli capolavori trash). ... Leggi su liberoquotidiano

Pierferdinando : Mezzo secolo di politica e un solo rimpianto: vorrei che mio padre mi avesse visto volare. La Dc? Manca a tutti. Al… - aiuuto : RT @anikeatable: Er Faina è una delle tante persone ignoranti che girano su Instagram. Il modo più semplice che ha per fare like è dire 'c… - __littlenuggets : una volta da piccola ero in ospedale e una bambina con cui avevo legato molto aveva il cancro e io chiesi a mia mam… - findusbastoncin : RT @itsmrsnobody: In un posto c'era un bagno stupendo e il mio ragazzo mi disse 'scrivi una recensione su Trip Advisor' e io ero tipo 'Che… - AimeHama : @kwon9122 Anche io all'inizio ero un po' titubante, ma gli ho comunque dato una possibilità. Alla fine non me ne so… -

Ultime Notizie dalla rete : Ero una Nicola Salvio presenta il libro "C'ero una volta io" Alghero Eco Lipsia-PSG dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Champions League entra nel vivo, nella fase decisiva di questa edizione. Si affrontano due delle quattro squadre ancora presenti nella competizione. La partita tra Lipsia e Paris Saint-Germain decr ...

Viviana Parisi «potrebbe essersi suicidata dopo che Gioele è morto nell’incidente»

dal nostro inviato MESSINA — Se davvero fosse andata così, se quell’incidente in galleria definito banale si fosse trasformato in qualcosa di più grave per il fatto che Gioele non era seduto sul seggi ...

La Champions League entra nel vivo, nella fase decisiva di questa edizione. Si affrontano due delle quattro squadre ancora presenti nella competizione. La partita tra Lipsia e Paris Saint-Germain decr ...dal nostro inviato MESSINA — Se davvero fosse andata così, se quell’incidente in galleria definito banale si fosse trasformato in qualcosa di più grave per il fatto che Gioele non era seduto sul seggi ...