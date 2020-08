Di Maio umiliato nella sua Pomigliano: “silurato” il suo amico del cuore nella corsa a sindaco (Di martedì 18 agosto 2020) Niente da fare: il “cerchio magico” di Luigi Di Maio, nel quale gli amici del cuore hanno sempre un posto al sole e nei palazzi, stavolta ha deluso un suo fedelissimo, Dario De Falco, braccio destro del ministro degli Esteri. Non sarà lui il candidato a sindaco del M5S-Pd nella roccaforte di Di Maio, Pomigliano d’Arco. Al suo posto, un docente, Gianluca Del Mastro, nominato al termine del vertice della coalizione giallo-rossa per le prossime comunali di Pomigliano d’Arco, città del ministro degli Esteri ed ex capo politico 5 Stelle, Luigi Di Maio. Uno smacco, per Gigino, forse il primo dei tanti rospi che il pomiglianese dovrà inghiottire a seguito della neonata alleanza politica col Pd. Di ... Leggi su secoloditalia

