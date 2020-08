California, confermato primo caso di peste a South Lake Tahoe (Di martedì 18 agosto 2020) Dopo i casi confermati in Cina, ecco il primo caso di peste registrato in California. Lo scorso 8 luglio le autorità cinesi avevano chiuso diverse località turistiche a seguito della conferma di un caso di peste bubbonica a Bayannur. In quell’occasione sono stati banditi ai visitatori cinque punti panoramici nelle praterie limitrofe. Anche la Russia aveva … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : California confermato California, confermato primo caso di peste a South Lake Tahoe Inews24 Un caso di peste registrato in California: è il primo da cinque anni. I medici: “Forse contagiato durante una passeggiata con il cane”

Dopo i casi confermati in Cina – che hanno costretto un intero villaggio ... è il primo caso apparso in California da cinque anni. Raro, ma non unico: secondo il Centers for Disease Control and ...

California: caso di peste dopo cinque anni

I funzionari sanitari hanno confermato il primo caso di peste in California in cinque anni. Secondo quanto riportato dai media, il Dipartimento della Sanità pubblica ha fatto sapere che un residente ...

Dopo i casi confermati in Cina – che hanno costretto un intero villaggio ... è il primo caso apparso in California da cinque anni. Raro, ma non unico: secondo il Centers for Disease Control and ...