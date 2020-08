Battlefield 6: sarà un battle royale? (Di martedì 18 agosto 2020) Secondo un noto insider, EA e DICE starebbero valutando la possibilità di inserire vari elementi da battle royale in battlefield 6 EA e DICE si stanno prendendo il loro tempo con il prossimo capitolo della serie battlefield. I lavori su battlefield 6 procedono (lo sappiamo in via ufficiale) e sappiamo che lo sparatutto arriverà sulle console di nuova generazione nel 2021, proprio adesso, inoltre, è emerso un rumor che ci parla del nuovo titolo e di alcuni potenziali elementi da battle royale. Ecco perché secondo un noto insider battlefield 6 si avvicinerà molto ad un battle royale Tom Henderson è un noto ... Leggi su tuttotek

