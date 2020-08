Affare David Silva, la Lazio su tutte le furie. Tare: “Rispetto il calciatore ma non l’uomo” (Di martedì 18 agosto 2020) David Silva alla Lazio, anzi no... Nella notte ecco il passaggio a sorpresa dello spagnolo alla Real Sociedad. Una notizia che non è stata accolta bene dall'ambiente biancoceleste che aveva già pregustato il sogno di porTare il campionissimo in Italia. Amarezza e rabbia evidenti anche nelle parole di Igli Tare. Attraverso una nota, infatti, il ds non ha fatto giri di parole sul trasferimento del calciatore.David Silva alla Real Sociedad: la reazione di Tarecaption id="attachment 581371" align="alignnone" width="844" Tare Lazio (getty images)/captionSembrava un Affare fatto ma evidentemente qualcosa non è andato come ci si attendeva. David ... Leggi su itasportpress

Lazio Lazio, David Silva prende tempo: e tra i tifosi cresce l'ansia ... 16 milioni a stagione), anche se provando a spalmare il contratto su più anni l’affare potrebbe andare in porto. In alternativa ...

Un colpo di scena di mercato in extremis, una dolorosa beffa per la Lazio: dopo settimane di trattative alla fine David Silva ha scelto ... che stava portando avanti l'affare in prima persona ...

