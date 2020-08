Uffizi: 21mila visitatori nel week end di Ferragosto (Di lunedì 17 agosto 2020) Sono stati più di 21mila, i visitatori nel weekend di Ferragosto, alle Gallerie degli Uffizi a Firenze. In 21.192 persone, per l'esattezza, hanno scelto di trascorrere parte del loro fine settimana in almeno uno dei tre luoghi del complesso museale (la Galleria delle Statue e delle Pitture, il Giardino di Boboli, Palazzo Pitti) Leggi su firenzepost

FirenzePost : Uffizi: 21mila visitatori nel week end di Ferragosto - qn_lanazione : #Firenze. #Uffizi, oltre 21mila visitatori nel weekend di Ferragosto - AgCultNews : Uffizi: oltre 21mila visitatori nel weekend di Ferragosto @UffiziGalleries @_MiBACT -