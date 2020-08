Tuttosport sulle parole di Hateboer: "Chi lo vuole dovrà pagare almeno 25 mln" (Di lunedì 17 agosto 2020) "Il mio percorso all'Atalanta è finito". Hanno fatto rumore le parole di Hans Hateboer, terzino che piace anche al Napoli e che pare aver voglia di cambiare aria. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Tuttosport sulle parole di Hateboer: 'Chi lo vuole dovrà pagare almeno 25 mln' - binario773 : @tuttosport Ma non perculate più le squadre francesi....sulle quali le nostre avrebbero dovuto passeggiare.....#patetici - Marcus_DSM : @tuttosport già cammina sulle acque? - sportli26181512 : Milan, McNeil tra le idee per le corsie esterne: Come riporta Tuttosport, che fa il punto sulle strategie di mercat… - sportli26181512 : Tuttosport - De Sciglio, possibile futuro in Spagna: sulle sue tracce Valencia, Villareal e Siviglia: Ex prodotto d… -

Ultime Notizie dalla rete : Tuttosport sulle Torino, Giampaolo è già sulle spine Tuttosport Ciclismo, l'Uci: "Indagheremo sulla caduta di Schachmann"

L'Unione ciclistica internazionale (Uci), con un comunicato apparso sul sito online ufficiale, rende noto di avere aperto un'inchiesta sulle dinamiche dell'incidente che ha provocato la caduta di Maxi ...

TUTTOSPORT - Juve, Dybala è stufo di essere sempre sul mercato e può chiedere la cessione

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Paulo Dybala o resta alla Juventus e si libera nel 2022 o va via per orgoglio o rinnova, ma la trattativa è al momento in fase di stallo. Se non parte e non rin ...

L'Unione ciclistica internazionale (Uci), con un comunicato apparso sul sito online ufficiale, rende noto di avere aperto un'inchiesta sulle dinamiche dell'incidente che ha provocato la caduta di Maxi ...Secondo quanto riportato da Tuttosport, Paulo Dybala o resta alla Juventus e si libera nel 2022 o va via per orgoglio o rinnova, ma la trattativa è al momento in fase di stallo. Se non parte e non rin ...