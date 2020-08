Tunisia, Di Miao a Saied: “Indispensabile rafforzare la lotta contro i trafficanti di esseri umani. L’unico esito di un arrivo irregolare è un rimpatrio” (Di lunedì 17 agosto 2020) Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, si è recato oggi in missione a Tunisi, insieme al ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, e ai commissari europei agli Affari Interni, Ylva Johansson, e per l’Allargamento e il Vicinato, Olive’r Várhelyi. I ministri e i commissari sono stati ricevuti dal presidente della Repubblica, Kais Saied, dal capo del Governo designato e ministro dell’Interno, Hichem Mechichi e dalla ministra degli Affari Esteri ad interim, Selma Ennaifer. Al termine dell’incontro, si sono recati al Museo del Bardo per deporre una corona di fiori in memoria delle vittime dell’attentato del 18 marzo 2015. Nell’incontro con il presidente Saied, ha riferito lo stesso Di Maio, “ho detto che è indispensabile rafforzare la ... Leggi su lanotiziagiornale

Ultime Notizie dalla rete : Tunisia Miao Tunisia, Di Miao a Saied: "Indispensabile rafforzare la lotta contro i trafficanti di esseri umani. L'unico esito di un arrivo irregolare è un rimpatrio" LA NOTIZIA Immigrazione, Lamorgese e Di Maio in Tunisia. Con loro anche due commissari Ue

A guardare i dati diffusi dal Viminale in riferimento al tema della sicurezza in Italia, è la questione migranti che balza all’occhio. Calano le rapine, passando da 25588 (periodo 2018/19) a 20193 (pe ...

Amazon: è Milano la città dove si legge di più, cresce Palermo

12:28Amazon: è Milano la città dove si legge di più, cresce Palermo 12:28“Poppypotamo, l’amico del mare”, sui social del Forum l'ultimo laboratorio di Giovanni Muciaccia 12:28Soggiorna a Malta, torna ...

A guardare i dati diffusi dal Viminale in riferimento al tema della sicurezza in Italia, è la questione migranti che balza all’occhio. Calano le rapine, passando da 25588 (periodo 2018/19) a 20193 (pe ...12:28Amazon: è Milano la città dove si legge di più, cresce Palermo 12:28“Poppypotamo, l’amico del mare”, sui social del Forum l'ultimo laboratorio di Giovanni Muciaccia 12:28Soggiorna a Malta, torna ...