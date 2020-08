«Temptation Island»: Valeria torna da Ciavy (Di lunedì 17 agosto 2020) Tanto rumore per nulla. Valeria Liberati, che nel luglio scorso, seduta su una spiaggia della Sardegna, ha messo fine ad una relazione all’apparenza squilibrata, di abusi verbali e (forse) psicologici, è tornata a stringere tra le braccia Andrea Mallokapis, alias Ciavy, «er ciavatta». «Uscita da Temptation Island, abbiamo avuto modo di parlarci più volte e di dichiarare l’uno all’altra quanto il nostro percorso sia servito a entrambi», ha scritto su Instagram, costretta dal gigantesco armamentario del gossip a dare un senso alle voci di una riconciliazione. «Sono una donna che ha ricevuto tanto amore da questa persona, che a sua volta ha imparato tantissimo da questa esperienza. Capire i nostri errori e il male che ci siamo fatti in questo momento è la cosa più importante», ha continuato, annunciando infine che «In questo periodo ho avuto modo di rivedere in lui quello che era un tempo, e non mi sento di vivere il resto della mia vita con un grande rimpianto, cioè quello di non averci riprovato», ha tristemente dichiarato la ventisettenne, le cui parole, come chiodi su una bara, hanno decretato la fine di Temptation Island. O, quantomeno, dell’utilità presunta che avrebbe dovuto avere per i suoi arditi concorrenti. Leggi su vanityfair

albealias : RT @PSardinio: Ciavete presente que’e vecchie acside ?????? che nei tweet fanno facile ironia sui morti de sorca e poi ringrazieno a “Mimmo te… - PSardinio : Ciavete presente que’e vecchie acside ?????? che nei tweet fanno facile ironia sui morti de sorca e poi ringrazieno a… - zazoomblog : Temptation Island Valeria conferma il ritorno di fiamma con Ciavy: ‘Non volevo avere il rimpianto di non averci rip… - zazoomblog : Antonella Elia pace fatta La vita con Pietro Dalle Piane dopo il tradimento a Temptation Island - #Antonella… - salidaparallela : RT @Devil_is_red_: Mi hanno detto che le hanno offerto due cattedre. La prima medicina a Milano e l'altra giurisprudenza a Roma. Ma lei ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island Temptation Island: si sono lasciati. La coppia che aveva fatto tanto discutere al capolinea SoloGossip.it Maria De Filippi, incredibile confessione sul figlio: non l’aveva mai detto prima

Ha condotto e prodotto diversi programmi televisivi, come Amici, C’è posta per te, Tù sì che vales e Temptation Island. Nel 2017 ha affiancato Carlo Conti nella conduzione del Festival Di Sanremo, ...

Temptation Island: Valeria e Ciavy di nuovo insieme, lei spiega com'è andata sui social

Valeria e Ciavy sono tornati insieme dopo la rottura davanti al falò di "Temptation Island" e la conferma da parte di lei dopo un mese di non volerci riprovare (nonostante l'apertura da parte di lui).

Ha condotto e prodotto diversi programmi televisivi, come Amici, C’è posta per te, Tù sì che vales e Temptation Island. Nel 2017 ha affiancato Carlo Conti nella conduzione del Festival Di Sanremo, ...Valeria e Ciavy sono tornati insieme dopo la rottura davanti al falò di "Temptation Island" e la conferma da parte di lei dopo un mese di non volerci riprovare (nonostante l'apertura da parte di lui).