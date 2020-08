Salvini: “App Immuni? Non la scarico, non è dovere civico” (Di lunedì 17 agosto 2020) “Non ho scaricato la app Immuni, non mi sembra obbligatorio, dovere civico è rispettare le leggi, gli obblighi, pagare le tasse, mandare i figli a scuola, questi sono doveri civici. Scaricare una app non è un dovere, non è obbligatorio, non è previsto dalla legge, se uno vuole la scarica, se uno non vuole non la scarica”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di ‘In onda’ su La7. Powered by WPeMatico Leggi su udine20

giornalettismo : - 'Ha scaricato Immuni?' - 'No, perché è obbligatorio?' - 'È un dovere civico' - 'Lo decide lei cos'è un dovere civ… - La7tv : #inonda Matteo Salvini: 'Non ho scaricato l'app Immuni, non è un dovere' - RBB_Riverside : RT @AlfioKrancic: Gianni & Pinotto alias Telese-Parenzo asfaltati da Salvini. Secondo Parenzo scaricare l'app Immuni è un 'dovere civico'.… - Giusepp55082336 : RT @AlfioKrancic: Gianni & Pinotto alias Telese-Parenzo asfaltati da Salvini. Secondo Parenzo scaricare l'app Immuni è un 'dovere civico'.… - Lalland_15 : RT @La_manina__: Parenzo: lei ha scaricato l'app immuni? Salvini: no Parenzo: ma è un dovere civico Salvini: lo decide lei cosa è un dovere… -

