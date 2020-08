Problemi di depressione? Psichiatra prescrive un threesome terapeutico con il marito (Di lunedì 17 agosto 2020) Una Psichiatra autraliana ha suggerito ad una propria paziente una cura quantomeno insolita per superare i propri Problemi con il sesso e per guarire dalla depressione: fare sesso con suo marito in sua presenza, prima di osservare la Psichiatra farlo con l’uomo e apprendere come si fa in modo corretto. Un threesome terapeutico che adesso … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Miti_Vigliero : @lella_marti altro bel problema rsa. Alcuni, soprattutto quelli che han problemi cognitivi, son caduti in depressio… - BellarkeBeliza1 : Le avessimo ucciso un parente. A febbraio sono stata ricoverata per due settimane a causa di gravi problemi di sal… - ackxermxn : Oggi gli amici dei miei nonni parlavano di depressione e dicevano che uno i problemi li deve superare da solo ma gr… - giulswannacry : è ufficiale, il mio prof di latino di quest’anno se ne va e al 99% avrò quello dell’anno scorso che ha causato i mi… - ienablinski : RT @MarianoBoh1: @blaineilmono @nuvoletta04 @annak65649009 @Non_Mi_Leggi @dreamombra In California esistono dei luoghi dove a seconda del t… -

Ultime Notizie dalla rete : Problemi depressione Ansia, depressione e isolamento sociale: il peso psicologico della psoriasi Corriere della Sera Problemi di depressione? Psichiatra prescrive un threesome terapeutico con il marito

Una psichiatra autraliana ha suggerito ad una propria paziente una cura quantomeno insolita per superare i propri problemi con il sesso e per guarire dalla depressione: fare sesso con suo marito in su ...

Tutto quello che sappiamo sul caso di Viviana Parisi e del figlio Gioele

A tredici giorni dalla scomparsa di Viviana Parisi e del figlio di quattro anni Gioele, ancora tanti restano i punti oscuri, a partire dal destino del piccolo, mai trovato. Ma sono anche tanti i pezzi ...

Una psichiatra autraliana ha suggerito ad una propria paziente una cura quantomeno insolita per superare i propri problemi con il sesso e per guarire dalla depressione: fare sesso con suo marito in su ...A tredici giorni dalla scomparsa di Viviana Parisi e del figlio di quattro anni Gioele, ancora tanti restano i punti oscuri, a partire dal destino del piccolo, mai trovato. Ma sono anche tanti i pezzi ...