Palermo, vicepres. AIC: “I rosanero limitati dalle liste di Serie C, i giovani calciatori con questa norma…” (Di lunedì 17 agosto 2020) Il Palermo si proietta alla prossima stagione di Serie C.La norma sulle liste concernenti i giovani calciatori potrebbe penalizzare la squadra che verrà guidata prossimamente da Roberto Boscaglia, atteso in città per porre la sua firma al contratto con il club rosanero. Il regolamento della stagione 2020/2021 del campionato di Serie C prevede, nella lista dei 22 calciatori professionisti, al massimo otto calciatori ritenuti "Under" da inserire nel suddetto elenco. Nel caso dei rosanero, sono stati confermati già Andrea Silipo, Lorenzo Lucca e Masimiliano Doda; a questi, con ogni probabilità, si aggiungeranno Manuel Peretti, Mattia Fallani ed Erdis Kraja.Discorso a parte, invece, per Mattia ... Leggi su mediagol

