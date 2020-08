NBA, Danilo Gallinari: “Nei Playoff può succedere di tutto” (Di lunedì 17 agosto 2020) “All’inizio dell’anno sapevamo di avere una buona squadra e quale poteva essere il nostro obiettivo. Avevamo grandi talenti individuali: dovevamo solo trovare la giusta chimica per unirli tutti e diventare una buona squadra difensiva“. Danilo Gallinari è carico in vista dell’inizio dei Playoff della NBA. Gli Oklahoma City Thunder affronteranno gli Houston Rockets e l’ala italiana non vede l’ora di cimentarsi in questa sfida da urlo con la consapevolezza che nei Playoff può sempre succedere di tutto: “La storia dell’Nba ci insegna che tutto puòsuccedere: non siamo soddisfatti di essere semplicemente arrivati ai Playoff – ha affermato Gallinari ai microfoni di Sky Sport -. ... Leggi su sportface

NBA, la grande stagione di Gallinari a OKC: "Ma non ci accontentiamo solo dei playoff"

Basket: Gallinari, i Playoff? In Nba può accadere di tutto

