Martina Nasoni: “Devo operarmi di nuovo al cuore e sono in ansia, non ci voglio pensare” (Di lunedì 17 agosto 2020) Martina Nasoni ha vinto al Grande Fratello nel 2019 e ha colpito i telespettatori per la sua storia. La ragazza, infatti, soffre di cardiomiopatia ipertrofica, ossia quando il muscolo cardiaco si ispessisce, diventando ipertrofico, in assenza di dilatazione dei ventricoli. Così le è stato impiantato un pacemaker da piccola, in modo che le contrazioni del cuore siano sempre stimolate elettricamente. Una storia che ha commosso il pubblico del reality di Canale 5, ma anche Irama, che ha voluto incontrarla e ne ha tratto ispirazione per il brano che ha portato a Sanremo, “La ragazza con il cuore di latta”. “Ci sono alcune cose nella canzone che non mi rappresentano – aveva precisato Martina durante una intervista a Barbara d’Urso -. Ma è ... Leggi su ilfattoquotidiano

