Maria De Filippi, il retroscena: “A Giulia De Lellis è scoppiato in mano…” (Di lunedì 17 agosto 2020) Maria De Filippi parla di Giulia De Lellis Nel nuovo numero del magazine Gente è contenuta una lunga intervista a Maria De Filippi che al momento si trova in vacanza ad Ansedonia. La conduttrice pavese che molto presto tornerà sul piccolo schermo con i suoi format di successo, parlando con il giornalista ha fatto un bilancio della sua carriera e dei talenti che ha lanciato in questi anni. “L’unica domanda a cui non posso rispondere, si scatenerebbe l’inferno”, ha asserito la consorte di Maurizio Costanzo che non si è voluta sbilanciare per non creare delle tensioni. Tuttavia, la professionista di casa Mediaset un nome lo ha fatto ed è quello di Giulia De Lellis, l’ex corteggiatrice di Uomini e ... Leggi su kontrokultura

