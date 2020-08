Maleo, treno travolge auto: "Per soli 40 secondi non è accaduto a me e a mio figlio" (Di lunedì 17 agosto 2020) "Poteva accadere a me e a mio figlio. Sono arrivato 30-40 secondi dopo l'accaduto e mi sento un miracolato". Il racconto è di Amine Oussam, che sabato mattina, di ritorno dalla spesa a Codogno, è ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Maleo treno Travolta dal treno a Maleo, nuove testimonianze IL GIORNO MALEO Uccisa dal treno, sindaco dalla Polfer. I Comuni chiedono un tavolo tecnico

Anche il sindaco di Maleo Dante Sguazzi, tra i primi ad accorrere al passaggio a livello sull’ex statale 234 alla notizia della morte di un’automobilista investita dall’interregionale per Mantova, la ...

Donna travolta da un treno, procura esegue verifica su presunti lavori di Rfi al passaggio a livello

Proseguono le indagini sull'incidente mortale tra un'auto e un treno di Trenord registrato nella giornata di sabato 15 agosto a Maleo, nel Lodigiano, dove una donna di 34 anni, Elisa Conzadori, ha per ...

