Madrid, rivolta in piazza contro le mascherine: Miguel Bose appoggia la protesta via social - (Di lunedì 17 agosto 2020) Novella Toloni C'era anche il cantante Miguel Bosé tra le migliaia di manifestanti spagnoli scesi in piazza a Madrid per dire "no" all'obbligo delle mascherine. L'appello del cantante sui social è diventato virale "Spero che sarete tutti in piazza, io sono la Resistenza", così Miguel Bosé ha esortato i suoi follower e i cittadini spagnoli a scendere in piazza per protestare contro le restrizioni imposte dal governo iberico per contenere la pandemia da coronavirus. Il cantante, 64 anni compiuti lo scorso aprile, con un accorato appello social ha invitato i suoi concittadini a protestare pubblicamente - con un movimento pacifista - ... Leggi su ilgiornale

