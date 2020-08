Lo sfogo di Raffaella Mennoia dopo la chiusura delle discoteche: "Ci si ritrova a fare i conti con la paura" (Di lunedì 17 agosto 2020) Dura reazione da parte di Raffaella Mennoia in seguito alla decisione di chiudere le discoteche visti i numeri crescenti e preoccupanti dei contagi dovuti al Coronavirus. Il volto conosciuto tra i tanti che lavorano nel dietro le quinte delle trasmissioni di Maria de Filippi non ha mai avuto peli sulla lingua e lo ha dimostrato anche in questa circostanza lasciandosi andare ad una considerazione che suona più come uno sfogo amaro.Non è rivolto alla misura presa, quanto ai motivi che hanno portato ad una situazione affatto piacevole: Incredibile che per far ballare e divertire oggi, a poco meno di un mese dall'apertura delle scuole e di quella che si sperava potesse essere un inizio lavorativo prudente ma meno stretto di mesi fa, invece ci si ritrova a ... Leggi su blogo

