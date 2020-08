Juventus, a sinistra c'è Gosens: è lui il dopo Alex Sandro (Di lunedì 17 agosto 2020) Lentamente, ma il mercato della Juventus si muove. In attesa che venga definito ufficialmente lo staff di Andrea Pirlo , la novità di giornata riguarda l'arrivo di I gor Tudor , ex bianconero e da ... Leggi su quotidiano

Juventus, a sinistra c'è Gosens: è lui il dopo Alex Sandro

Torino, 17 agosto 2020 - Lentamente, ma il mercato della Juventus si muove. In attesa che venga definito ufficialmente lo staff di Andrea Pirlo (la novità di giornata riguarda l'arrivo di Igor Tudor, ...

