Juve, Higuain è ancora una volta un problema: bianconeri in ostaggio del Pipita (Di lunedì 17 agosto 2020) Gonzalo Higuain non vuole lasciare la Juve con la rescissione e non vuole rinunciare al suo ultimo stipendio: grana per i bianconeri Leggi su 90min

forumJuventus : [CdS] In casa Juve scoppiano i casi Higuain e Khedira: non sono più nel progetto bianconero ma non vogliono rinunci… - forumJuventus : [CT] Juve, rischio stallo per le uscite pesanti. Higuain e Khedira fanno muro, per lasciare pretendono tutti i sold… - forumJuventus : GdS: 'Mercato Juve: Higuain e Khedira in uscita. Nella nuova era il club vuole ridurre il monte stipendi. Da Bernar… - cn1926it : #Juve, pesa l’ingaggio da top di #Higuain: si studia una soluzione per l’argentino - oscarvalle1984 : RT @Bea_Mary84: Qualcosa mi dice che Higuain non andrà da nessuna parte esattamente come l’anno scorso. Dubito che la Juve lo svincoli a ze… -