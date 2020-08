Jensen Ackles in The Boys 3, annuncio video a sorpresa dopo la fine di Supernatural (Di lunedì 17 agosto 2020) Da Supernatural a supereroe è un attimo: Jensen Ackles è entrato a far parte del cast di The Boys 3. Con un annuncio a dir poco a sorpresa sui social, l'attore ha annunciato di aver trovato un nuovo lavoro dopo la fine dell'amata serie tv fantasy della CW.Nella terza stagione di The Boys, Jensen Ackles ritroverà Eric Kripke, creatore e sceneggiatore proprio di Supernatural. La star vestirà i panni di Soldier Boy, noto per essere diventato la prima super celebrità. dopo aver combattuto nella Seconda Guerra Mondiale, è rimasto impresso nella cultura americana come una figura cardine per decenni.“Quando ero un bambino ... Leggi su optimagazine

La seconda stagione vede i Boys in fuga dalla legge, con i Supes a dar loro la caccia, mentre cercano disperatamente di riunirsi e combattere la Vought. Hughie (Jack Quaid), Mother’s Milk (Laz Alonso) ...

Il personaggio affidato a Jensen Ackles nella serie The Boys dopo aver combattuto nella Seconda Guerra Mondiale è diventato la prima super celebrità e un pilastro della cultura americana per decenni.

