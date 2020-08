Inter-Shakhtar, Lautaro: “Stiamo crescendo, ora pronti per grandi cose. Svelo a chi dedico i gol” (Di lunedì 17 agosto 2020) L'Inter stacca il pass per la finale di Europa League.La squadra di Antonio Conte ha calato un pokerissimo alla ESPRIT Arena, battendo lo Shakhtar Donetsk per 5-0 grazie alle reti di Lautaro Martinez, Danilo D'abrosio e Romelu Lukaku. Venerdì sera i nerazzurri sfideranno il Siviglia per conquistare la Coppa.Europa League, Inter-Shakhtar Donetsk 5-0: meraviglia nerazzurra, Conte vola in finaleL'attaccante Lautaro Martinez, autore di una doppietta, Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match, ha parlato dell'obiettivo conquistato dai suoi: "Una notte incredibile, sognata. Era da tanto tempo che non giocavo una partita così. Abbiamo dimostrato che l'Inter è ... Leggi su mediagol

