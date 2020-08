I gestori di discoteche presentano ricorso al Tar per poter riaprire (Di lunedì 17 agosto 2020) Il Silb Fipe, associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo, ha deciso di presentare un ricorso immediato al Tar del Lazio per la riapertura immediata delle aziende. Lo anticipa all’ANSA Maurizio Pasca, presidente del Silb Filp, mentre è ancora in corso il direttivo nazionale del sindacato. Leggi su huffingtonpost

L’ordinanza firmata nella giornata di domenica 16 agosto dal ministro della Salute Roberto Speranza e in vigore a partire da oggi vieta le “attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ...

