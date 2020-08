Ghost of Tsushima: Legends, arriva il multiplayer cooperativo! (Di lunedì 17 agosto 2020) Dopo i primi indizi ecco il trailer di annuncio. Ghost of Tsushima: Legends è la modalità multiplayer cooperativa del gioco di Sucker Punch Nei giorni scorsi c’erano stati alcuni indizi direttamente dal team di sviluppo. Adesso però è arrivata l’ufficialità attraverso un trailer nei canali ufficiali di PlayStation. Ghost of Tsushima si arricchisce di una modalità multiplayer che punta tutto sulla cooperazione tra giocatori. Cerchiamo di capirne insieme di più su questa modalità con il trailer di annuncio disponibile qui sotto. Ecco il trailer del multiplayer cooperativo Ghost of Tsushima: Legends Come possiamo vedere ... Leggi su tuttotek

