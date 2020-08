Gael Monfils, siparietto con Svitolina: “Quando la tua ragazza è arrabbiata” (VIDEO) (Di lunedì 17 agosto 2020) “Quando la tua ragazza è arrabbiata il lunedì, non fatelo a casa”. Con questa descrizione Gael Monfils pubblica sui social un siparietto rischioso con la fidanzata Elina Svitolina. Il francese e la tennista ucraina stanno assieme ormai da parecchio tempo, risultando la coppia probabilmente più solida del circuito assieme a Berrettini-Tomljanovic. Nel VIDEO condiviso su Twitter, Svitolina sfiora Monfils con qualche pallata mozzafiato, vedere per credere. Di seguito il VIDEO: Leggi su sportface

