Discoteche chiuse, ricorso al Tar dei gestori dei locali: “Non siamo il capro espiatorio” (Di lunedì 17 agosto 2020) L’ordinanza firmata nella giornata di domenica 16 agosto dal ministro della Salute Roberto Speranza e in vigore a partire da oggi vieta le “attività del ballo che abbiano luogo in Discoteche, sale da ballo e locali assimilati”. A poche ore dalla decisione del governo, il Silb, l’associazione delle imprese dell’intrattenimento da ballo e spettacolo, decide di ribellarsi e di procedere con il ricorso al Tar del Lazio per contrastare la misura restrittiva imposta ai locali. “Non ci stiamo a fare il capro espiatorio”. Il presidente Silb, Maurizio Pasca è polemico sull’ordinanza: “Hanno colpito noi, quando la movida è anche al di fuori dei locali. Si guardi che succede negli stabilimenti balneari e sulle spiagge ... Leggi su tpi

Covid19, discoteche chiuse, task force al lavoro.Trentino: un solo contagio

Un solo nuovo contagio oggi in Provincia di Trento sui 138 tamponi eseguiti. Restano due le persone ricoverate in ospedale di cui u ...

