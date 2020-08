Dal Papeete con furore. "Chiudo per colpa di un Governo di incapaci" (Di lunedì 17 agosto 2020) “Questo è un Governo di gente che non sa cosa significhi fare impresa, che non ha mai fatto niente nella vita... Se mi avessero detto ‘ci sono dati certi che dimostrano la diffusione del contagio nelle discoteche’ avrei detto: va bene. Ma così vuol dire solo scagliarsi contro il mondo produttivo”. Massimo Casanova, europarlamentare della Lega e proprietario del Papeete di Milano Marittima, commenta così con l’Adnkronos l’ordinanza del Governo che ha disposto la chiusura delle discoteche dal 17 agosto al 7 settembre.Una misura che colpisce anche uno dei locali gestito dall’imprenditore, amico di Matteo Salvini: “La discoteca Villa Papeete dal 17 chiuderà come tutte le discoteche. Quella di Ferragosto è stata l’ultima serata. ... Leggi su huffingtonpost

L'Italia di oggi ricorda i Balcani di Churchill: produce più storia di quanta ne consuma. E dunque anche stavolta non mancheranno le anime belle che, di fronte al via libera del Movimento Cinque Stell ...

