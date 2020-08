Covid, Ue: “No a chiusura frontiere, coordinarsi” (Di lunedì 17 agosto 2020) Di fronte all’aumento dei casi di coronavirus in molti Paesi europei, la Commissione Ue li ha esortati a mantenere le frontiere aperte e ad agire in modo coordinato, diversamente da quanto successo a marzo con l’esplosione della pandemia. El Pais dà notizia oggi di una lettera inviata il 7 agosto scorso dall’esecutivo di Bruxelles ai Paesi membri nella quale si legge: “Dobbiamo assicurarci che la Ue sia pronta per i nuovi focolai, ma allo stesso tempo evitare una seconda ondata di azione scoordinate alle frontiere interne”. Secondo la Commissione, “il ristabilimento di restrizioni inefficaci e controlli ai confini deve essere evitato, la risposta deve essere proporzionata, coordinata e basata su prove scientifiche”. La lettera è stata inviata agli ambasciatori dei 27 Paesi Ue dalla direttrice ... Leggi su udine20

chetempochefa : «Andate a ballare dicendo “non ce n’è Covid”, intanto con una tuta a 30 gradi ci stiamo noi, non voi. Tanto che ve… - ladyonorato : Io dico che per decidere se servono o no nuovi lockdown non si deve guardare al numero dei positivi ma a quello dei… - Corriere : Coronavirus, la curva dei contagi sta risalendo: o facciamo rinunce ora, o la scuola no... - NicolettaFre : RT @danielamartani: @ilariacapua diceva che le persone morte di covid erano solo 17 tutte le altre avevano 3/4 malattie pregresse e se lo d… - chuckbassSun : @_yourtenderlips No sembra che esita solo il covid però. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid “No Le aule senza distanze spaventano la scuola: “C’è rischio contagio" Rep