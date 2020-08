Coronavirus nell’Agro Aversano, rientra da un viaggio in Croazia: positiva una ragazza (Di lunedì 17 agosto 2020) Aumentano ancora i contagi tra le persone che sono rientrate dalla Croazia, dalla Grecia e da Malta. A Lusciano una ragazza è risultata positiva al Coronavirus dopo aver trascorso le vacanze estive in Croazia. Coronavirus nel Casertano, rientra da un viaggio in Croazia: positiva una ragazza La notizia è stata data dal sindaco di Lusciano, … L'articolo Coronavirus nell’Agro Aversano, rientra da un viaggio in Croazia: positiva una ragazza Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

