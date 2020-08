Controlli di ferragosto a strutture del tarantino, sanzioni per 24mila euro e denunce Carabinieri (Di lunedì 17 agosto 2020) Di seguito un comunicato diffuso dai Carabinieri: Continua l’azione di controllo straordinario del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Taranto, finalizzata ancor più in questo momento storico al contrasto dei fenomeni di sfruttamento e di sistematica violazione delle norme poste a tutela della dignità personale e professionale dei lavoratori negli ambienti di lavoro. Nell’ambito di una mirata pianificazione, i Carabinieri delle Compagnie di Manduria e Martina Franca, unitamente ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del N.A.S., hanno effettuato diversi Controlli nei luoghi della movida lungo la litoranea salentino-jonica, nonché presso Residenze Sanitarie Socio Assistenziali e locali di intrattenimento, con il preciso intento di arginare e contrastare ... Leggi su noinotizie

La mattina di Ferragosto, durante il servizio di vigilanza e controllo del territorio, i poliziotti delle Volanti della Questura di Asti hanno fatto un controllo in una abitazione di un astigiano di 2 ...

I Carabinieri della Compagnia di Milazzo, nel week end di ferragosto, hanno svolto servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio. I servizi di prevenzione e controllo sono stati svolt ...

I Carabinieri della Compagnia di Milazzo, nel week end di ferragosto, hanno svolto servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio. I servizi di prevenzione e controllo sono stati svolt