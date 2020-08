Cocaina e colpi con un cucchiaio, donna sequestrata e abusata: arrestato un uomo e indagata la compagna (Di lunedì 17 agosto 2020) Le indagini della polizia sono ancora in corso, ma allo stato una coppia residente nel Ravennate deve rispondere di violenza sessuale di gruppo. Stando alle indagini con il pretesto di una terapia di coppia hanno convinto una conoscente a trasferirsi nella loro abitazione: sostenevano di volerla aiutare a superare i problemi con il compagno, ma per giorni l’hanno trattata come un ostaggio sessuale. Ma nessun aiuto o supporto ha ricevuto la persona in difficoltà. Una volta diventata ospite è stata abusata per alcuni giorni. Secondo le indagini alle vittima sarebbe stata data anche Cocaina e sarebbe stata colpita con un cucchiaio per punizione. Un uomo di 42 anni ora è in arresto per violenza sessuale aggravata, anche di gruppo, mentre la compagna 34enne – ... Leggi su ilfattoquotidiano

Hanno «punito» il loro fornitore di droga ferendolo con tre colpi di pistola alle gambe, dopo aver scoperto che aveva rifilato loro una finta partita di cocaina. Un 46enne di Novedrate e un 40enne di ...

