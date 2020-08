Barcellona, parte la rivoluzione: Setién esonerato, il comunicato ufficiale (Di lunedì 17 agosto 2020) Inizia oggi la rivoluzione del Barcellona.La clamorosa e pesantissima sconfitta subita contro il Bayern Monaco in occasione dei quarti di finale di Champions League non poteva passare inosservata: l'8 a 2 con il quale i blaugrana sono stati eliminati dalla competizione si era fin da subito tradotto nella volontà, da parte della dirigenza, di attuare una vera e propria rivoluzione sia dirigenziale sia a livello di rosa.Barcellona, caos dopo la disfatta in Champions League: da Rakitic a Umtiti, sette giocatori vicini all’addioOltre ai tanti giocatori ritenuti non all'altezza di indossare la maglia blaugrana, criticati duramente dai tifosi, anche Lionel Messi sembra star valutando l'ipotesi di lasciare la Spagna per iniziare una nuova avventura professionale: una ... Leggi su mediagol

