Barcellona, Eto’o: “Messi? Bisogna fare di tutto perché finisca la carriera in blaugrana” (Di lunedì 17 agosto 2020) “A Messi voglio bene come un figlio e mi auguro il meglio per lui ma Bisogna fare di tutto perché finisca la sua carriera con il Barcellona“. Sono queste le parole dell’ex attaccante dei catalani Samuel Eto’o in un intervista a TyC Sports ripresa dal quotidiano spagnolo As. “Ho sofferto molto per la sconfitta contro il Bayern, non solo per Leo ma per tutta la squadra. Chi non ha giocato a calcio non può capire”, aggiunge Eto’o. Leggi su sportface

