Uomini e Donne: Veronica e Giovanni smentiscono la crisi (Di domenica 16 agosto 2020) Veronica Ursida e Giovanni Longobardi sono una delle coppie più amate di Uomini e Donne.Di recente sembrava che tra i due ci fosse una dura crisi. Le voci però sono state smentite dai due ragazzi che hanno pubblicato svariate foto insieme. Abbiamo conosciuto Veronica e Giovanni a Uomini e Donne. Il loro percorso è stato ricco di alti e bassi e di molte tensioni. Alla fine Giovanni haArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

