Numeri drogati dai migranti: ecco tutta la verità sui contagi (Di domenica 16 agosto 2020) Roberto Chifari "Il 40 per cento dei casi di contagi in Sicilia riguardano i migranti", il governatore Musumeci svela i Numeri e dichiara: "Abbiamo effettuato circa 10mila tra test sierologici e tamponi" Il quaranta per cento dei casi in Sicilia di contagi riguardano i migranti. Il dato è stato fornito dal governatore Nello Musumeci che durante il suo intervento a 'La Vita in diretta estate' ha snocciolato alcuni dati. "Siamo una regione di frontiera e su oltre 560 positivi il 40 per cento è formato da migranti, approdati in Sicilia e sui quali il sistema sanitario regionale è subito intervenuto. Abbiamo effettuato circa 10mila tra test sierologici e tamponi - dice Musumeci -. Noi siamo stati chiari con il Governo nazionale - ha aggiunto -: vorremmo che i ... Leggi su ilgiornale

