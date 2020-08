Naike Rivelli, le sue parole sono durissime: “Lasciateci in pace” (Di domenica 16 agosto 2020) Naike Rivelli ritorna su Instagram con un “video denuncia” davvero molto forte e sconvolge davvero tutti: “Lasciateci in pace” Naike Rivelli (fonte foto: GettyImages)La nota ed amatissima figlia di Ornella Muti, Naike Rivelli, ha deciso di non tacere e di rispondere alle dichiarazioni fatte da Adriano Celentano sul tradimento con la Muti ai mentre il cantante era sposato con Claudia Mori. Durante i due film che hanno visto protagonisti Ornella Muti ed Adriano Celentano negli anni ’80, il gossip ha spesso fatto allusioni ad una presunta relazione tra i due protagonisti, ma questa non vi furono mai dichiarazioni in merito, fino a qualche anno fa. La dichiarazione di Celentano, però, proprio non piacque alla Muti che dichiarò: ... Leggi su chenews

Santamariangel0 : Mia sorella, con tono disgustato, non si spiega perché naike Rivelli posta sempre foto nuda. Meno male che non ha… - elisapanici : @Artibani1 Dev'essere un genere tipico del Messaggero. Un paio di anni fa ci deliziarono quotidianamente con le cro… - zazoomblog : Naike Rivelli sotto il fiore di zucca non ci sono i vestiti - #Naike #Rivelli #sotto #fiore #zucca… - zazoomblog : Naike Rivelli sotto il fiore di zucca non ci sono i vestiti - #Naike #Rivelli #sotto #fiore #zucca -

Ultime Notizie dalla rete : Naike Rivelli Naike Rivelli contro Celentano per le confessioni su Ornella Muti e il tradimento a Claudia Mori DiLei Naike Rivelli contro Celentano per le confessioni su Ornella Muti e il tradimento a Claudia Mori

Naike Rivelli attacca Adriano Celentano su Instagram dopo le confessioni sul flirt con Ornella Muti e il tradimento ai danni di Claudia Mori. Era il 1981 quando i due attori si incontrarono sul set di ...

Naike Rivelli imita (con gambe aperte) Barbara D’Urso: continua la guerra [VIDEO]

Naike Rivelli pubblica un video in cui imita Barbara D’Urso, con la volontà di fare chiarezza sulla denuncia che la conduttrice di Mediaset, le ha scagliato in questi ultimi giorni. Live Casa Muti Or ...

Naike Rivelli attacca Adriano Celentano su Instagram dopo le confessioni sul flirt con Ornella Muti e il tradimento ai danni di Claudia Mori. Era il 1981 quando i due attori si incontrarono sul set di ...Naike Rivelli pubblica un video in cui imita Barbara D’Urso, con la volontà di fare chiarezza sulla denuncia che la conduttrice di Mediaset, le ha scagliato in questi ultimi giorni. Live Casa Muti Or ...