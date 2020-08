Mobilità estiva 2020, l’Anas: “Traffico intenso ma generalmente scorrevole nel fine settimana di ferragosto” (Di domenica 16 agosto 2020) Si avvia a conclusione il fine settimana di Ferragosto, che ha confermato le previsioni da bollino giallo per la giornata di sabato e la mattina di oggi. Bollino rosso questo pomeriggio, con traffico intenso ma generalmente scorrevole sui 30 mila km di rete stradale e autostradale in gestione Anas (Gruppo FS Italiane). I flussi veicolari consistenti del fine settimana sono cominciati venerdì 14, alla vigilia di Ferragosto, con traffico in aumento in particolare in Veneto, lungo la statale 51 “di Alemagna” e al valico di Fernetti in direzione Slovenia, sul raccordo autostradale 14 “A/4-Trieste-Diramazione per Fernetti”. Flussi consistenti anche nella mattina di sabato in direzione delle principali località balneari e turistiche ... Leggi su meteoweb.eu

