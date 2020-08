Mercati: il pazzo agosto dell’oro e il super 2020 dell’argento, cosa muove i due metalli (Di domenica 16 agosto 2020) Festa finita o solo sospesa temporaneamente? Intendiamoci per chi ha investito in oro qualche mese fa il bilancio rimane largamente positivo. In un anno il metallo giallo ha guadagnato il 28% e solo nell’ultimo mese il 7%. Rialzi che compensano ampiamente la flessione del dollaro che, poiché l’oro si vende e compra in valuta statunitense, incide sul risultato effettivi degli investitori europei. Certo, solo una settimana fa il metallo prezioso galleggiava intorno ai 2.060 dollari l’oncia, sui livelli più elevati di sempre, almeno in termine nominali ossia senza tenere conto degli effetti dell’inflazione. La discesa degli ultimi giorni è stata brusca con quotazione scese fino a 1.900 dollari. Come si spiegano questi scossoni e cosa aspettarsi nelle prossime settimane? Perché l’oro è salito così tanto ... Leggi su ilfattoquotidiano

