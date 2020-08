Mbappé demolisce i critici della Ligue 1: “Ora è un campionato di contadini?” (Di domenica 16 agosto 2020) Da molti addetti ai lavori e appassionati la Ligue 1 è stata considerata un campionato poco competitivo. Colpa dei non eccelsi risultati delle formazioni francesi nelle competizioni europee. Colpa anche della serie di filotti realizzati da Lione, Marsiglia e Paris Saint-Germain negli ultimi vent'anni. Tuttavia questa edizione di Champions League si sta rivelando un vero e proprio trionfo per le squadre transalpine: Lione e PSG sono in semifinale. Dopo il lockdown la formazione di Rudi Garcia ha eliminato Juventus e Manchester City, mentre il club parigino ha superato l'Atalanta.caption id="attachment 857759" align="alignnone" width="1024" Kylian Mbappé Psg (Getty Images)/captionPAGLIACCIOra che la vendetta sportiva è servita, Kylian Mbappé non usa mezzi termini per attaccare gli scettici. Via Twitter il ... Leggi su itasportpress

