Massafra. Bimbo di 20 mesi morto annegato in una piscina a Palagiano (Di domenica 16 agosto 2020) Tragedia di Ferragosto in Puglia. Un Bimbo di 20 mesi, originario di Massafra, è morto annegato dopo essere caduto in una piscina all’interno di una villa privata a Palagiano non lontano dalla chiesa di San Nicola. In base ad una prima ricostruzione al vaglio degli inquirenti, il Bimbo, una volta sfuggito al controllo dei suoi genitori che in quel momento stavano pranzando con amici nella loro villa di campagna, sarebbe riuscito a salire su una scaletta alta poco meno di un metro cadendo poi in acqua. Vani si sono rivelati i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118. Il padre del Bimbo è agronomo, la mamma commercialista. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Palagiano ... Leggi su laprimapagina

